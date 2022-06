Lukaku-Inter, i bookie puntano sul ritorno: in quota il belga sempre più vicino (Di giovedì 16 giugno 2022) Romelu Lukaku e l'Inter potrebbero presto riabbracciarsi. Dopo l'improvvisa cessione dell'estate scorsa, l'attaccante belga... Leggi su calciomercato (Di giovedì 16 giugno 2022) Romelue l'potrebbero presto riabbracciarsi. Dopo l'improvvisa cessione dell'estate scorsa, l'attaccante...

Pubblicità

Gazzetta_it : Clamoroso: Inter-#Lukaku, ci siamo. Ecco tutti i dettagli #calciomercato - DiMarzio : .@Inter, segnali incoraggianti per il ritorno di Romelu #Lukaku: i nerazzurri e il #Chelsea si incontreranno di nuo… - AlfredoPedulla : #Lukaku: i contatti tra i club non sono diretti, ma solo attraverso avvocato #Ledure. La richiesta prestito del… - DBaruntse : RT @GiuxInter: @OnceDeGala10 @DiMarzio @Inter non ci pensare....dormi sereno....noi se facciamo un attacco con Lukaku Lautaro e Dybala stia… - Inter_1908___ : RT @tancredipalmeri: Il Termomelu ?? Fattibilità di Lukaku all’Inter: 90% -