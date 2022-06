Luigi Strangis, il delicato momento prima della finale: il suo racconto (Di giovedì 16 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Luigi Strangis ha vinto l’ultima edizione di Amici. Il giovane cantante, però, ha svelato un delicato momento prima della finale. La sua confessione. L’ultima edizione di Amici ha permesso a Luigi Strangis di raggiungere un traguardo davvero importante. Il giovane cantante è stato protagonista di una vittoria che gli ha permesso di iniziare la sua Leggi su youmovies (Di giovedì 16 giugno 2022) Questo articolo è apparso, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha vinto l’ultima edizione di Amici. Il giovane cantante, però, ha svelato un. La sua confessione. L’ultima edizione di Amici ha permesso adi raggiungere un traguardo davvero importante. Il giovane cantante è stato protagonista di una vittoria che gli ha permesso di iniziare la sua

Pubblicità

sunflowervol_II : cmq è bello vedere che luigi strangis un mese dopo la sua vittoria è ancora così rilevante nella vostra vita dopo c… - _caroligi : RT @Andrea_99_13: Ripetiamolo di nuovo, ancora una volta, tutti insieme: Luigi Strangis è nato per fare questo, per stare sul palco, per ca… - caroligixyellow : RT @Andrea_99_13: Ripetiamolo di nuovo, ancora una volta, tutti insieme: Luigi Strangis è nato per fare questo, per stare sul palco, per ca… - Claudiapani00 : @radionorba La nuova scoperta davvero talentuosa! Luigi Strangis - _Cwtch__ : RT @tienimistanotte: PORCO CAZZO AKA7 E LUIGI STRANGIS LO STESSO GIORNO SULLO STESSO PALCO I MIEI CAZZO DI DIRITTI -