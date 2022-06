L' Uci assegna all' Italia il primo Mondiale bici gravel Ma coincide col Lombardia!

(Di giovedì 16 giugno 2022) L'Uci, la federazione, hato oggi all'ilstoricoper le: unacletta che per la sua versatilità si sta diffondendo sempre più, dal fuoristrada allo ...

Pubblicità

La Gazzetta dello Sport

L'ha scelto di non rendere troppo rigido il regolamento nei primi anni, consentendo ai partecipanti di gareggiare su qualsiasi tipo di bici, ma senza assistenza elettrica: gravel, da ciclocross, ...Non c'è più spazio per tentativi di fuga: la prima maglia Rosa Suzuki siallo sprint, con ... Caterina, Valtellina, Valchiavenna, Associazione Turistica Mondolè,, CONI, FCI. L’Uci assegna all’Italia il primo Mondiale bici gravel. Ma coincide con il Lombardia!