Pubblicità

PrimeVideoIT : Sono sempre stato un grande fan di Lory Del Santo #LoryDelSanto ?? E da oggi voglio seguire le sue ombre - ilCassandro : Il consiglio preso a caso dagli aforismi di Lory del Santo. Bene la mia pausa è finita avendo terminato di cenare.… - infoitcultura : Lory Del Santo vuota il sacco: “Vi dico cos’è davvero successo con Marco” - ElisaDiGiacomo : Lory Del Santo su Cucolo: ‘Se non riuscirà a dire cose giuste, tra noi finirà per sempre’ - red_lady020 : RT @Gossipg20276318: Pensavo che Lory fosse l'Alex Belli dell' #isola eliminata più volte dal pubblico ma convinta di essere preferita. Poi… -

Ed ecco che, da uno degli storici negozi della zona esce lui, Davide Bonesso, titolare con la mogliedella CasaCaffè , con un espositore pieno di freschissime gelèe alla frutta: 'Bambini!, ...Santo ha lasciato Marco Cucolo in diretta tv, all' Isola dei Famosi : uno dei tanti teatrini montati a favore di telecamere oppure uno strappo reale Diversi utenti che hanno seguito le ...Lory Del Santo, tutta la verità sull'addio: "Sono molto amareggiata". Dopo la clamorosa svolta ci sarà un ultimo confronto in diretta ...Realtà o finzione la rottura sul piccolo schermo tra Lory Del Santo e Marco Cucolo In un’intervista per The Pipol Tv, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha precisato che non sente il suo compagno ...