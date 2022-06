Lory Del Santo sotto shock | Telefonata appena ricevuta, disastro storico (Di giovedì 16 giugno 2022) Lory Del Santo trattata male: le cose non sono andate per il verso giusto, potrebbe essere danneggiata anche la sua carriera Lory Del Santo (Instagram)L’ex naufraga avrebbe dovuto vincere l’edizione dell’Isola dei Famosi di quest’anno. Lory Del Santo aveva già partecipato tanti anni fa e il pubblico aveva ancora il ricordo di quella bella edizione. Non si può dire lo stesso del suo comportamento quest’anno. La sua partecipazione all’Isola è stata infatti commentata anche dalla conduttrice Ilary Blasi che si è limitata a dire che avrebbe preferito che Lory si aprisse di più perché per stare al gioco non si è fatta conoscere. Probabilmente questo l’errore più grande: il fatto di calarsi talmente tanto nel gioco da astrarsi dalla realtà. Su questo punto, però, si è ... Leggi su direttanews (Di giovedì 16 giugno 2022)Deltrattata male: le cose non sono andate per il verso giusto, potrebbe essere danneggiata anche la sua carrieraDel(Instagram)L’ex naufraga avrebbe dovuto vincere l’edizione dell’Isola dei Famosi di quest’anno.Delaveva già partecipato tanti anni fa e il pubblico aveva ancora il ricordo di quella bella edizione. Non si può dire lo stesso del suo comportamento quest’anno. La sua partecipazione all’Isola è stata infatti commentata anche dalla conduttrice Ilary Blasi che si è limitata a dire che avrebbe preferito chesi aprisse di più perché per stare al gioco non si è fatta conoscere. Probabilmente questo l’errore più grande: il fatto di calarsi talmente tanto nel gioco da astrarsi dalla realtà. Su questo punto, però, si è ...

