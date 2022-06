Lory Del Santo sgancia la bomba | scandalo all’Isola | “Lo hanno fatto in mezzo al bosco”

Pubblicità

PrimeVideoIT : Sono sempre stato un grande fan di Lory Del Santo #LoryDelSanto ?? E da oggi voglio seguire le sue ombre - infoitcultura : Isola dei Famosi, Lory Del Santo contro la produzione: 'Marco poteva restare, lo hanno prelevato per farci litigare' - gossipnewitalia : Lory Del Santo si dissocia dai commenti transfobici #IsoladeiFamosi #lorydelsanto #vladimirluxuria… - zazoomblog : Isola dei Famosi Lory Del Santo contro la produzione: Marco poteva restare lo hanno prelevato per farci litigare -… - AngoloDV : Isola dei Famosi, Lory Del Santo svela un retroscena su Marco Cucolo #isola #isoladeifamosi #lorydelsanto… -

Santo, sospetti sul ritiro di Marco Cucolo/ "Fuori per farlo litigare..." Oltre Ryan Gosling come Ken, la foto di Margot Robbie che interpreta Barbie Ryan Gosling interpreterà Ken nel ...Santo e il ritiro di Marco Cucolo Marco Cucolo , a causa di alcuni problemi medici, subito dopo l'eliminazione diSanto , ha dovuto abbandonare l' Isola dei Famosi 2022. Nella scorsa ...Secondo Lory Del Santo, sarebbero stati gli autori dell'Isola 2022 a costringere Marco al ritiro: 'Avrebbe potuto continuare' ...I sospetti della showgirl nei confronti della produzione dell'Isola dei Famosi. L'ex naufraga è ormai un fiume in piena.