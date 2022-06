L'omicidio di Elena, spunta l'ipotesi del complice. I sospetti sul luogo del delitto in attesa del nuovo interrogatorio della madre (Di giovedì 16 giugno 2022) La morte di Elena Dal Pozzo, uccisa dalla madre a soli 5 anni perché si stava affezionando troppo ai nonni e alla nuova compagna del padre, ha ancora dei punti oscuri nonostante Martina Patti abbia ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) La morte diDal Pozzo, uccisa dallaa soli 5 anni perché si stava affezionando troppo ai nonni e alla nuova compagna del padre, ha ancora dei punti oscuri nonostante Martina Patti abbia ...

Pubblicità

rtl1025 : ?? #MartinaPatti, 23 anni, ha confessato a carabinieri e procura di avere ucciso la figlia #Elena di 5 anni. Ma nell… - Agenzia_Ansa : Martina Patti, 23 anni, ha confessato a carabinieri e procura di avere ucciso la figlia #Elena di 5 anni. Ma nell'i… - gazzettamantova : Omicidio Elena, l'arcivescovo Renna: 'Non cercate vendetta, l'odio non giova a nessuno' 'È il momento di fare silen… - NotizieTg : Bimba uccisa,pm:forse movente è gelosia 18.01 La piccola Elena potrebbe essere stata uccisa dalla madre 'per una… - Radio1Rai : L'omicidio della piccola #Elena, in provincia di Catania. Per gli inquirenti ci sarebbero ancora dei punti oscuri,… -