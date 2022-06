L'omicidio di Elena, l'arma del delitto ancora non si trova e si indaga sui possibili complici della madre (Di giovedì 16 giugno 2022) commenta Catania: il luogo in cui è stato ritrovato il corpo della piccola Elena, a Mascalucia - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Catania: il luogo in cui è stato ritrovato il corpo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 16 giugno 2022) commenta Catania: il luogo in cui è stato rito il corpopiccola, a Mascalucia - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Catania: il luogo in cui è stato rito il corpo ...

Pubblicità

rtl1025 : ?? #MartinaPatti, 23 anni, ha confessato a carabinieri e procura di avere ucciso la figlia #Elena di 5 anni. Ma nell… - Agenzia_Ansa : Martina Patti, 23 anni, ha confessato a carabinieri e procura di avere ucciso la figlia #Elena di 5 anni. Ma nell'i… - ilregginoit : Omicidio piccola Elena, confessa la mamma: l'ha uccisa con un coltello da cucina «forse per gelosia» · Il Reggino… - GuglielmaAV : omicidio della piccola #Elena spiegato nei dettagli,a beneficio di altri futur* assassin* che non vogliono lasciare… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: L'omicidio di Elena, l'arma del delitto ancora non si trova e si indaga sui possibili complici della madre #elena #ma… -