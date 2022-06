“Lo amo ancora, l’ho sempre amato”, Amber Heard dopo la vittoria di Johnny Depp (Di giovedì 16 giugno 2022) La star di Aquaman ha dichirato a Savannah Guthrie di provare ancora dei sentimenti nei confronti dell'ex Jack Sparrow. Nonostante la vicenda l'abbia portata a "una totale umiliazione davanti al mondo". L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di giovedì 16 giugno 2022) La star di Aquaman ha dichirato a Savannah Guthrie di provaredei sentimenti nei confronti dell'ex Jack Sparrow. Nonostante la vicenda l'abbia portata a "una totale umiliazione davanti al mondo". L'articolo proviene da DireDonna.

Pubblicità

hiranoryl : @takaryI @haruryl amo ma te hai ancora il gruppo tg per caso - MarciumeInPezzi : Non mi avevi bloccato ovunque? Amo, perchè ti interessi ancora alla mia vita? Io alla tua non mi interesso da parec… - martyspace97 : @Cuore__Amaro Amo io proprio di questo drama non ho niente in tl. Ma Mariana c’è ancora qualcuno che la calcola? - camy_monti : @accorgersi Effettivamente amo ???? qua la luce è tornata ed io sto ancora piangendo ?????? - infoitcultura : Amber Heard dopo il processo contro Johnny Depp rivela: «Lo amo ancora» -