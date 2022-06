LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Finale Serie A basket 2022 in DIRETTA: prima chance scudetto per i lombardi, VNere spalle al muro in gara-5 (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match La cronaca di gara-4 Buongiorno a tutti, cari lettori di OA Sport! Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Virtus Bologna-Olimpia Milano, gara-5 della Finale scudetto di Serie A di basket. Primo match ball a disposizione delle Scarpette Rosse, che si presentano alla sfida odierna in vantaggio 3-1 nella Serie dopo aver conquistato entrambe le partite disputate tra le mura amiche del Mediolanum Forum di Assago (94-82 domenica sera e 77-62 nel match di 48 ore fa). Autentici protagonisti dei due successi sono stati Nicolò Melli e Shavon Shields, assoluti MVP di ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione del match La cronaca di-4 Buongiorno a tutti, cari lettori di OA Sport! Benvenuti alladi-5 delladiA di. Primo match ball a disposizione delle Scarpette Rosse, che si presentano alla sfida odierna in vantaggio 3-1 nelladopo aver conquistato entrambe le partite disputate tra le mura amiche del Mediolanum Forum di Assago (94-82 domenica sera e 77-62 nel match di 48 ore fa). Autentici protagonisti dei due successi sono stati Nicolò Melli e Shavon Shields, assoluti MVP di ...

