LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 84-78, Finale Serie A basket 2022 in DIRETTA: le V-nere piegano la resistenza milanese ed accorciano sul 3-2, si va a gara-6!

La Virtus Bologna ha toccato anche il +13 come massimo vantaggio nel primo e nel terzo quarto, ma Milano non si è mai arresa riuscendo anche a mettere la testa davanti all'inizio dell'ultimo quarto. Ma i Campioni d'Italia hanno rimesso la freccia trovando un mini-allungo nel Finale per uscire vincitori da questa gara-5 allungando la Serie almeno fino alla sesta sfida in programma sabato sera al Forum di Assago. Top scorer per i bianconeri Mam Jaiteh con 17 punti e 13 rimbalzi, mentre a Milano non sono bastati i ...

