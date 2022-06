LIVE – Virtus Bologna-Olimpia Milano 62-58, gara-5 finale playoff 2022 basket Serie A1 RISULTATO IN DIRETTA (Di giovedì 16 giugno 2022) La DIRETTA testuale di Virtus Segafredo Bologna-AX Armani Exchange Milano, sfida valida come gara-5 della finale dei playoff di Serie A1 2021/2022 di basket. Prosegue l’appassionante sfida tra gli uomini di coach Messina e quelli di coach Scariolo per la conquista del titolo nazionale, con la Serie che torna alla Segafredo Arena del capoluogo emiliano. Con la splendida vittoria in gara-4, Milano si è ora aggiudicata il diritto di poter gestire tre match point per chiudere il discorso Scudetto, con la Virtus che invece dovrà lottare per tornare a galla. La palla a due è in programma alle ore 20:45 di giovedì 16 giugno, con Sportface che vi fornirà un ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) Latestuale diSegafredo-AX Armani Exchange, sfida valida come-5 delladeidiA1 2021/di. Prosegue l’appassionante sfida tra gli uomini di coach Messina e quelli di coach Scariolo per la conquista del titolo nazionale, con lache torna alla Segafredo Arena del capoluogo emiliano. Con la splendida vittoria in-4,si è ora aggiudicata il diritto di poter gestire tre match point per chiudere il discorso Scudetto, con lache invece dovrà lottare per tornare a galla. La palla a due è in programma alle ore 20:45 di giovedì 16 giugno, con Sportface che vi fornirà un ...

zazoomblog : LIVE – Virtus Bologna-Olimpia Milano 42-37 gara-5 finale playoff 2022 basket Serie A1 RISULTATO IN DIRETTA -… - PianetaBasketIT : ?? #LBAFinals2022 | All'intervallo, Virtus Bologna avanti 42-37 sull'Olimpia Milano - zazoomblog : LIVE – Virtus Bologna-Olimpia Milano 10-4 gara-5 finale playoff 2022 basket Serie A1 RISULTATO IN DIRETTA -… - ParliamoDiNews : LIVE - VIRTUS Bologna-Olimpia Milano 15-8, gara-5 finale playoff 2022 basket Serie A1 RISULTATO IN DIRETTA… - Paolo18030138 : RT @Virtusbo: ?? LIVE dalla Segafredo Arena Quintetto #Virtus: Hackett, Belinelli, Weems, Shengelia, Jaiteh Virtus Segafredo Bologna-Milano… -