LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 62-58, Finale Serie A basket 2022 in DIRETTA: i lombardi si avvicinano, ma gli emiliani sono ancora davanti dopo 30?! Ultimo quarto decisivo (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68-67 Sampson dal pitturato, contro-sorpasso dei bolognesi! 66-67 L’americano chiude il gioco da tre punti, con l’Olimpia che rimette la testa davanti! 66-66 Hines va fino in fondo e subisce fallo! Match ancora in parità, che partita!! 66-64 La guardia ex NBA fa 2/2 in lunetta, +2 Virtus Bologna! Nervi tesissimi alla Segafredo Arena: Shields esce zoppicando con veementi proteste beccandosi anche il fallo tecnico! 64-64 Belinelli segna subendo il fallo, ma nel frattempo Shields si era fatto male ed era rimasto a terra. 62-64 Jump shot di Hines, l’Olimpia Milano mette la freccia per la prima volta dall’inizio del match! 62-62 L’americano non fallisce il libero aggiuntivo, pareggio! 62-61 JERIAN ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA68-67 Sampson dal pitturato, contro-sorpasso dei bolognesi! 66-67 L’americano chiude il gioco da tre punti, con l’che rimette la testa! 66-66 Hines va fino in fondo e subisce fallo! Matchin parità, che partita!! 66-64 La guardia ex NBA fa 2/2 in lunetta, +2! Nervi tesissimi alla Segafredo Arena: Shields esce zoppicando con veementi proteste beccandosi anche il fallo tecnico! 64-64 Belinelli segna subendo il fallo, ma nel frattempo Shields si era fatto male ed era rimasto a terra. 62-64 Jump shot di Hines, l’mette la freccia per la prima volta dall’inizio del match! 62-62 L’americano non fallisce il libero aggiuntivo, pareggio! 62-61 JERIAN ...

