LIVE Lupo/Ranghieri-Brouwer/Meeuwsen, Mondiali Beach 2022 in DIRETTA: azzurri a caccia del quarti contro gli ex campioni iridati (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca dei sedicesimi di finale maschili: Lupo/Ranghieri-Gauthier-Rat/Krou Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per gli ottavi di finale maschili del Mondiale di Beach volley 2022 a Roma tra Lupo/Ranghieri e Brouwer/Meeuwsen. Gli azzurri puntano a quarti di finale della rassegna iridata, che sarebbe miglior risultato di sempre di una coppia italiana al Mondiale eguagliato ma devono fare i conti con una coppia che il titolo mondiale lo ha vinto nove anni fa e che, nel frattempo, ha anche conquistato un bronzo olimpico, gli olandesi Brouwer/Meeuwsen. Tre i ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca dei sedicesimi di finale maschili:-Gauthier-Rat/Krou Buonasera e benvenuti alladella sfida valida per gli ottavi di finale maschili del Mondiale divolleya Roma tra. Glipuntano adi finale della rassegna iridata, che sarebbe miglior risultato di sempre di una coppia italiana al Mondiale eguagliato ma devono fare i conti con una coppia che il titolo mondiale lo ha vinto nove anni fa e che, nel frattempo, ha anche conquistato un bronzo olimpico, gli olandesi. Tre i ...

Pubblicità

AleCaruso87 : RT @MorabitoGio: #Repost @amiciufficiale with @let.repost • • • • • • In bocca al lupo ragazzi per il Tim Live Show! Seguite l'evento sui… - infoitsport : LIVE – Lupo/Ranghieri-Krou/Gauthier Rat: Mondiali Roma 2022 beach volley in DIRETTA - MorabitoGio : #Repost @amiciufficiale with @let.repost • • • • • • In bocca al lupo ragazzi per il Tim Live Show! Seguite l'even… - ElvysDamiano : Reposted from @dianacoverband ?? Venerdì tappa abruzzese ?? ?? Ci vediamo in piazza ad Aragno ! #summer #live… - zazoomblog : LIVE – Lupo-Ranghieri-Krou-Gauthier Rat: Mondiali Roma 2022 beach volley in DIRETTA - #Lupo-Ranghieri-Krou-Gauthier -