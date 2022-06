LIVE Giro d’Italia U23, tappa di oggi in DIRETTA: attacco di squadra della Groupama-FDJ, maglia rosa a 1’20” (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia U23 14.04 Quello di Peveragno sarà un circuito da ripetere tre volte e vedrà al suo interno la salita di Pilone del Colletto (terza categoria di 1,3 km al 4,4%). 14.01 È finita da poco la discesa. Ora i corridori stanno percorrendo un lungo tratto in pianura che li porterà all’ingresso del circuito di Peveragno a 43 km dall’arrivo. 13.58 Aumenta il vantaggio dei sei di testa. Ora Romain Grégoire, Lenny Martinez, Lorenzo Germani, Reuben Thompson (Groupama-FDJ), Lorenzo Milesi (Team DSM) e Felix Engelhardt (Tirol-KTM) hanno 1’45” di margine sul gruppo. 13.54 Il ritmo è davvero altissimo sia davanti sia dietro. Nel frattempo nel gruppo principale sono rientrati altri corridori e ci sono dunque circa 45 elementi. 13.52 Nel ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELU23 14.04 Quello di Peveragno sarà un circuito da ripetere tre volte e vedrà al suo interno la salita di Pilone del Colletto (terza categoria di 1,3 km al 4,4%). 14.01 È finita da poco la discesa. Ora i corridori stanno percorrendo un lungo tratto in pianura che li porterà all’ingresso del circuito di Peveragno a 43 km dall’arrivo. 13.58 Aumenta il vantaggio dei sei di testa. Ora Romain Grégoire, Lenny Martinez, Lorenzo Germani, Reuben Thompson (-FDJ), Lorenzo Milesi (Team DSM) e Felix Engelhardt (Tirol-KTM) hanno 1’45” di margine sul gruppo. 13.54 Il ritmo è davvero altissimo sia davanti sia dietro. Nel frattempo nel gruppo principale sono rientrati altri corridori e ci sono dunque circa 45 elementi. 13.52 Nel ...

