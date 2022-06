LIVE Giro di Svizzera 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Silvan Dillier solo all’attacco. Il gruppo lo segue a un minuto. 20 km al traguardo (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.30 Sono 25 km al traguardo. Il vantaggio si mantiene intorno al minuto e 15?. 16.27 La Ineos tira il gruppo con i suoi grossi calibri: c’è Dylan van Baarle. 16.24 Gap ridotto a 1’10”. 16.21 Sono 30 i km al traguardo! 16.18 Meno di 35 km al traguardo. 16.15 Ora ha un vantaggio di 1’25”. 16.12 Silvan Dillier (Alpecin-Fenix) rimane da solo in testa. 16.09 Ancora la salita di Pedrinate per i fuggitivi, che nel frattempo sono rimasti in due: Silvan Dillier (Alpecin-Fenix) e Alexander Kamp (Trek-Segafredo). 16.06 Il gruppo insegue a poco più di 2?. 16.03 Alexander Kamp (Trek-Segafredo) e Andreas Kron (Lotto ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.30 Sono 25 km al. Il vantaggio si mantiene intorno ale 15?. 16.27 La Ineos tira ilcon i suoi grossi calibri: c’è Dylan van Baarle. 16.24 Gap ridotto a 1’10”. 16.21 Sono 30 i km al! 16.18 Meno di 35 km al. 16.15 Ora ha un vantaggio di 1’25”. 16.12(Alpecin-Fenix) rimane dain testa. 16.09 Ancora la salita di Pedrinate per i fuggitivi, che nel frattempo sono rimasti in due:(Alpecin-Fenix) e Alexander Kamp (Trek-Segafredo). 16.06 Ilina poco più di 2?. 16.03 Alexander Kamp (Trek-Segafredo) e Andreas Kron (Lotto ...

Pubblicità

sportli26181512 : GT World Challenge Europe, giro di boa in Olanda: Valentino Rossi cerca conferme: Si corre a Zandvoort, quinto dei… - zazoomblog : LIVE Giro di Svizzera 2022 tappa di oggi in DIRETTA: la fuga perde due protagonisti. Ora rimangono solo in tre all’… - tuttobiciweb_it : Grégoire e Martinez in fuga al #giroditaliaU23. Tappa scoppiettante, segui il LIVE insieme a noi - ___livia95___ : E’ una delle cantanti più amate dai giovani di tutto il mondo e attualmente è in giro per gli stadi con il suo show… - C_C_Podcast : Amici, stasera sì che ci sarà la live e vi aspettiamo numerosi. 22.45, su #Twitch, per analizzare questa prima part… -