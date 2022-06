LIVE Giro di Svizzera 2022, tappa di oggi in DIRETTA: si entra negli ultimi 5 km. Ci provano in tanti, c’è Pozzovivo (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.01 Quello che rimane del gruppo, a meno di 5 km dal traguardo, si è ricompattato: sono in 15 o poco meno. 17.01 Con Scachmann c’è Pidcock. 17.00 Maximilian Schachmann è andato ora in testa. Sono 6 i km al traguardo e siamo in discesa. 16.58 Scatto di Jakob Fuglsang a 8km dal traguardo! Vediamo chi gli va dietro. 16.55 Thibaut Pinot si stacca dal gruppo. 16.54 La Israel davanti a fare il ritmo. 16.52 Sono 10 i km al traguardo! 16.51 Gruppo allungato ora. Bisognerà capire se ci saranno scossoni. 16.48 GRUPPO COMPATTO A 12 KM DAL TRAGUARDO! 16.45 Viene ripreso Silvan Dillier! 16.43 Intanto Alessandro Covi è incappato in una scivolata. L’italiano è ripartito senza problemi. 16.41 Ci sono 18 km e 18? di vantaggio per Silvan Dillier. 16.37 Si stacca dal gruppo Remco Evenepoel. Viene contornato dai suoi compagni ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.01 Quello che rimane del gruppo, a meno di 5 km dal traguardo, si è ricompattato: sono in 15 o poco meno. 17.01 Con Scachmann c’è Pidcock. 17.00 Maximilian Schachmann è andato ora in testa. Sono 6 i km al traguardo e siamo in discesa. 16.58 Scatto di Jakob Fuglsang a 8km dal traguardo! Vediamo chi gli va dietro. 16.55 Thibaut Pinot si stacca dal gruppo. 16.54 La Israel davanti a fare il ritmo. 16.52 Sono 10 i km al traguardo! 16.51 Gruppo allungato ora. Bisognerà capire se ci saranno scossoni. 16.48 GRUPPO COMPATTO A 12 KM DAL TRAGUARDO! 16.45 Viene ripreso Silvan Dillier! 16.43 Intanto Alessandro Covi è incappato in una scivolata. L’italiano è ripartito senza problemi. 16.41 Ci sono 18 km e 18? di vantaggio per Silvan Dillier. 16.37 Si stacca dal gruppo Remco Evenepoel. Viene contornato dai suoi compagni ...

