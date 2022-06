LIVE Atletica, Meeting Grosseto 2022 in DIRETTA: super 17.25 e quinta prestazione mondiale dell’anno per Dallavalle! (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DIAMOND LEAGUE DI Atletica AD OSLO DALLE 19.30 ANDREA DALLAVALLE 5° AL MONDO NEL 2022, DELUSIONE IAPICHINO LORENZO PATTA VINCE I 100 IN 10.32, REBECCA SARTORI AL MINIMO PER I MONDIALI 20:33 Termina qui anche la nostra DIRETTA LIVE del Meeting di Grosseto 2022. E’ stato un pomeriggio di Atletica davvero interessante quello appena trascorso in Toscana, con diversi azzurri parsi in palla con l’obiettivo dei Giochi del Mediterraneo, ed il grandissimo balzo di Dallavalle. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buona serata. 20:31 Non cambia nulla con l’ultima serie. Andrea ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DIAMOND LEAGUE DIAD OSLO DALLE 19.30 ANDREA DALLAVALLE 5° AL MONDO NEL, DELUSIONE IAPICHINO LORENZO PATTA VINCE I 100 IN 10.32, REBECCA SARTORI AL MINIMO PER I MONDIALI 20:33 Termina qui anche la nostradeldi. E’ stato un pomeriggio didavvero interessante quello appena trascorso in Toscana, con diversi azzurri parsi in palla con l’obiettivo dei Giochi del Mediterraneo, ed il grandissimo balzo di Dallavalle. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buona serata. 20:31 Non cambia nulla con l’ultima serie. Andrea ...

