L’Italia U21 vola agli Europei: battuta l’Irlanda per 4-1 (Di giovedì 16 giugno 2022) Una grande prova di forza e personalità. Allo stadio “Del Duca” di Ascoli Piceno decidono le reti di Rovella, Cambiaghi, Pellegri e Quagliata. Una vittoria pesante e consistente che permette alL’Italia U21 di arrivare in testa al gruppo F da imbattuta con sette vittorie e tre pareggi. Italia U21 – Irlanda U21: formazioni e cronaca del match Nicolato per la sfida con gli irlandesi cambia un solo uomo rispetto alla trasferta in Svezia e passa dal 3-5-2 al 4-4-2. La novità è in difesa dove giocherà Viti al posto di Lovato che ha lasciato il ritiro della Nazionale dopo l’infortunio nell’ultimo match. In attacco confermati Pellegri e Cambiaghi, con l’Irlanda a specchio. Il ct Crawford sceglie Evan Ferguson al fianco di Kerrigan in attacco. L’Italia parte subito bene prendendo le redini del pallino di ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 16 giugno 2022) Una grande prova di forza e personalità. Allo stadio “Del Duca” di Ascoli Piceno decidono le reti di Rovella, Cambiaghi, Pellegri e Quata. Una vittoria pesante e consistente che permette alU21 di arrivare in testa al gruppo F da imcon sette vittorie e tre pareggi. Italia U21 – Irlanda U21: formazioni e cronaca del match Nicolato per la sfida con gli irlandesi cambia un solo uomo rispetto alla trasferta in Svezia e passa dal 3-5-2 al 4-4-2. La novità è in difesa dove giocherà Viti al posto di Lovato che ha lasciato il ritiro della Nazionale dopo l’infortunio nell’ultimo match. In attacco confermati Pellegri e Cambiaghi, cona specchio. Il ct Crawford sceglie Evan Ferguson al fianco di Kerrigan in attacco.parte subito bene prendendo le redini del pallino di ...

Pubblicità

SLN_Magazine : Europei U21, Italia qualificata grazie al poker all'Irlanda. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - sheiswonderland : Mi fa ridere che per la gazzetta ora l’Italia U21 è diventata Rovella & C perché è “il leader con giocate da Juve”,… - fabriziomico : @enrick81 @famigliasimpson @Ilfanaleof @Tvottiano @napoliforever89 @alessio_gaudino @1vs100tw @Cherish1972… - infoitsport : Dalla C all'Italia U21: i giovani cresciuti in Lega Pro conquistano l'accesso all'Europeo - ParliamoDiNews : L`Italia U21 batte l`Irlanda per 4-1 e si qualifica ad Euro 2023 • TAG24 #litalia #batte #lirlanda #qualifica… -