L’Italia promuove formazione e lavoro in Tanzania L’ambasciatore Lombardi sigla l’intesa col governo locale

Sono stati firmati tra governo italiano e governo Tanzaniano gli accordi che danno il via a un importante programma del valore di circa 20 milioni di euro che permetterà di creare nuove opportunità di impiego per i giovani attraverso il rafforzamento dell'educazione tecnica e professionale in Tanzania. Gli accordi sono stati firmati dall'ambasciatore d'Italia in Tanzania, Marco Lombardi, e dal Principal Secretary del Ministero delle Finanze e della Pianificazione della Tanzania, Emmanuel M. Tutuba, alla presenza del rappresentante dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics) in Tanzania, Paolo Razzini, e di una delegazione di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) composta da Antonella Baldino e Lisbi Carina Valdez.

