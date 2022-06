L’Inter “sempre più fiduciosa” del ritorno in prestito di Romelu Lukaku poiché la pesante commissione del prestito è stata ridotta (Di giovedì 16 giugno 2022) 2022-06-15 21:51:35 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’Inter è sempre più fiduciosa di ottenere Romelu Lukaku in prestito stagionale, appena 12 mesi dopo averlo venduto al Chelsea per 100 milioni di euro. L’attaccante è diventato sia il record di vendita della squadra italiana che l’acquisto del record dei Blues quando ha fatto il passaggio la scorsa estate dopo una stagione prolifica in Serie A. Tuttavia, ha avuto un periodo torrido allo Stamford Bridge ea novembre aveva già ammesso di desiderare per un ritorno in Italia. Alla fine della stagione, aveva segnato solo 8 gol in Premier League e stabilito un nuovo record per il minor numero di tocchi in una partita quando il Chelsea ha battuto il ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 16 giugno 2022) 2022-06-15 21:51:35 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:piùdi ottenereinstagionale, appena 12 mesi dopo averlo venduto al Chelsea per 100 milioni di euro. L’attaccante è diventato sia il record di vendita della squadra italiana che l’acquisto del record dei Blues quando ha fatto il passaggio la scorsa estate dopo una stagione prolifica in Serie A. Tuttavia, ha avuto un periodo torrido allo Stamford Bridge ea novembre aveva già ammesso di desiderare per unin Italia. Alla fine della stagione, aveva segnato solo 8 gol in Premier League e stabilito un nuovo record per il minor numero di tocchi in una partita quando il Chelsea ha battuto il ...

