Lilli Gruber racconta il suo Covid | “Sono arrivata a pesare 44 chili | ora conduco da casa” | VIDEO

(Di giovedì 16 giugno 2022) “Ho preso la variante Omicron 4 o 5, quella super aggressiva, dopo avere vissuto come una monaca per due anni e mezzo”: a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1,parla del, dal quale è rimasta contagiata da poco . “Una sera di due settimane e mezzo fa – ha spiegato la conduttrice di Otto e mezzo su La7 – eravamo a cena con una quindicina di amici. C’era anche un’americana, che conosco, appenada Davos. Siamo stati contagiati praticamente tutti ad eccezione di chi aveva avuto il virus pochi mesi prima”. Dopo la cena ci sarebbero stati degli abbracci. “Iosempre stata iper attenta,arrabbiata con me stessa e con la leggerezza di tutti gli altri perché ilnon è affatto sparito”. Visualizza questo post su ...

