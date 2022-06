«L’ho amato con tutto il cuore e ho fatto del mio meglio perché la nostra relazione, profondamente danneggiata, potesse funzionare. Ma non ci sono riuscita» (Di giovedì 16 giugno 2022) Amber Heard e Johnny Depp: la saga continua con l’ennesimo colpo di scena. Dopo la prima parte dell’intervista rilasciata a Today Show, nella quale l’attrice puntava il dito contro i social media, colpevoli di averla messa alla gogna, ora Amber Heard ammette: «Amo ancora Johnny Depp». Parole che colpiscono dopo la guerra dei due in tribunale, in seguito al processo per diffamazione intentato dall’ex marito. Amber Heard: lo stile al processo con Johnny Depp guarda le foto Leggi anche › Amber Heard: «Capisco la giuria: lui è un attore ... Leggi su iodonna (Di giovedì 16 giugno 2022) Amber Heard e Johnny Depp: la saga continua con l’ennesimo colpo di scena. Dopo la prima parte dell’intervista rilasciata a Today Show, nella quale l’attrice puntava il dito contro i social media, colpevoli di averla messa alla gogna, ora Amber Heard ammette: «Amo ancora Johnny Depp». Parole che colpiscono dopo la guerra dei due in tribunale, in seguito al processo per diffamazione intentato dall’ex marito. Amber Heard: lo stile al processo con Johnny Depp guarda le foto Leggi anche › Amber Heard: «Capisco la giuria: lui è un attore ...

Pubblicità

lapoelkann_ : Il 9 giugno nasceva zio Edoardo. Era un buono, un puro, come pochi in questo mondo. L'ho amato e lo amerò per sempr… - Ioulittlefreak : raga l’ho letto e l’ho amato, l’autrice ha descritto tutto benissimo e l’ha reso super leggero… anche i miei lo sta… - fromrenjvn : @ch4rl8tte tu pazza l’ho amato è trash al punto giusto - HuffPostItalia : 'Amo ancora Depp. L'ho amato con tutto il cuore'. Amber Heard non smette di stupire - calafuria_ : @imdemirci_ per me Balo ha fatto molto peggio poi mettici pure che non l’ho mai amato quanto Rom ma le parole e i… -