L’Europa a difesa dell’Ucraina. Il senso del viaggio dei leader Ue (Di giovedì 16 giugno 2022) Speculari, ma con ricadute diverse, i riflessi a Mosca, Washington, Pechino e Bruxelles della visita a Kiev di Draghi, Marcron e Scholz, più che una svolta, tracciano una netta linea di demarcazione. Dal nuovo baricentro delL’Europa, non più a due, Francia e Germania, ma a tre con l’assunzione paritaria della leadership europea riconosciuta a pieno titolo all’Italia, dalla capitale dell’Ucraina invasa e quotidianamente massacrata dalla Russia di Putin, il premier Mario Draghi, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz sottolineano la trasfigurazione estrinseca di un’Unione garante e baluardo della democrazia europea, tanto rispetto allo spietato imperialismo di Mosca, quanto nei riguardi delle subdole tendenze pervasive del dragone cinese e degli eccessi egemonici degli Stati Uniti. Una visita ... Leggi su formiche (Di giovedì 16 giugno 2022) Speculari, ma con ricadute diverse, i riflessi a Mosca, Washington, Pechino e Bruxelles della visita a Kiev di Draghi, Marcron e Scholz, più che una svolta, tracciano una netta linea di demarcazione. Dal nuovo baricentro del, non più a due, Francia e Germania, ma a tre con l’assunzione paritaria dellaship europea riconosciuta a pieno titolo all’Italia, dalla capitaleinvasa e quotidianamente massacrata dalla Russia di Putin, il premier Mario Draghi, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz sottolineano la trasfigurazione estrinseca di un’Unione garante e baluardo della democrazia europea, tanto rispetto allo spietato imperialismo di Mosca, quanto nei riguardi delle subdole tendenze pervasive del dragone cinese e degli eccessi egemonici degli Stati Uniti. Una visita ...

