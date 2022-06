L’estate su di noi, presentato al Gambrinus il nuovo brano di Anna Capasso (Di giovedì 16 giugno 2022) presentato oggi al Gran Caffè Gambrinus di Napoli il nuovo brano di Anna Capasso “L’estate su di noi”, un inno alla ripartenza, colonna sonora del new normal. Nato da un’idea della stessa Anna Capasso, il testo è scritto a quattro mani con il producer Massimo D’Ambra ed è distribuito da Artist First. “L’intento era quello di rappresentare la mia città, Napoli, una città ricca d’arte, partendo dal centro storico e coniugando questo luogo magico con Sorrento, i bagni Regina GiovAnna, scrigno di naturalezza”, spiega Anna Capasso, riferendosi anche al videoclip realizzato con la regia di Ferdinando Esposito. “Il mio brano – prosegue – vuole raccontare la ripartenza, la ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 16 giugno 2022)oggi al Gran Caffèdi Napoli ildisu di noi”, un inno alla ripartenza, colonna sonora del new normal. Nato da un’idea della stessa, il testo è scritto a quattro mani con il producer Massimo D’Ambra ed è distribuito da Artist First. “L’intento era quello di rappresentare la mia città, Napoli, una città ricca d’arte, partendo dal centro storico e coniugando questo luogo magico con Sorrento, i bagni Regina Giov, scrigno di naturalezza”, spiega, riferendosi anche al videoclip realizzato con la regia di Ferdinando Esposito. “Il mio– prosegue – vuole raccontare la ripartenza, la ...

