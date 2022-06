L’esordio di Natasha Brown inganna dalla bio in copertina Ceci scambiati per caviale

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 16 giugno 2022) "È un libro che si interroga sulla narrativa e sul linguaggio, non ho messo niente di me”. La categoria merceologica scelta daper il suo “Anatomia di un fine settimana” è per metà agghiacciante e contraddittoria: le interrogazioni sul linguaggio, ne abbiamo fin troppa esperienza, ammazzano la narrativa. Il “non ho messo niente di me” lascerebbe un filo di speranza, in questa landa dominata dall’autofiction. Purtroppo è una gigantesca bugia. Smentita, prima di leggere una sola pagina,disputa che ha opposto la scrittrice alle edizioni Astoria, per via del risvolto biografico. In senso stretto: il risvolto dove solitamente viene stampata qualche riga su chi scrive, mentre la bandella a fronte ospita il sunto della trama, eventualmente qualche lusinghiero giudizio (qui occupano la quarta di ...