L'en plein dei "complottisti" di Trump. Ma il processo al tycoon non si ferma (Di giovedì 16 giugno 2022) Il "Washington Post": credere ai brogli è il prezzo per avere il supporto di Donald. Ancora più guai per l'assalto a Capitol Hill Leggi su ilgiornale (Di giovedì 16 giugno 2022) Il "Washington Post": credere ai brogli è il prezzo per avere il supporto di Donald. Ancora più guai per l'assalto a Capitol Hill

Pubblicità

Sparafucile2000 : Un bellissimo Ford, in parte rovinato dall’uso sconsiderato dei “trasparenti”, che in un film en plein air come que… - CPsrl : @KTonkova In fin dei conti mi sembra un complimento, forse un po’ goffo ma sostanzialmente ti ammira per intelligen… - GDS_it : Anche il voto nelle #Circoscrizioni a Palermo premia il centrodestra. A evitare l'en plein è stato il successo di M… - marinosebastia6 : RT @StefanoCuccu9: @matteorenzi Sei il Re dei referendum persi, dai che ti manca solo quello sul RDC e poi fai l’en plein. - MiglioMarino : RT @StefanoCuccu9: @matteorenzi Sei il Re dei referendum persi, dai che ti manca solo quello sul RDC e poi fai l’en plein. -