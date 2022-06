L’elicottero del futuro. Sei Stati europei raccolgono la sfida (Di giovedì 16 giugno 2022) Un memorandum d’intesa europeo per lavorare insieme all’evoluzione di progetti per un elicottero di nuova generazione. È quanto è emerso dall’impegno preso a margine della riunione dei ministri della Difesa dell’Alleanza Atlantica a Bruxelles, siglato da Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito. Insieme, a quanto si apprende dal comunicato, le sei nazioni impegneranno 26,7 milioni di euro per lo sviluppo del progetto Next-generation rotorcraft capability (Ngrc), con il Canada che potrebbe assumere il ruolo di nazione osservatrice. Le sei nazioni per L’elicottero del futuro Secondo quanto annunciato dal gruppo di Stati, “in collaborazione con l’industria, i partecipanti partiranno da zero per esplorare come abbinare le loro esigenze con la tecnologia più recente sul mercato, esaminando opzioni come la propulsione ... Leggi su formiche (Di giovedì 16 giugno 2022) Un memorandum d’intesa europeo per lavorare insieme all’evoluzione di progetti per un elicottero di nuova generazione. È quanto è emerso dall’impegno preso a margine della riunione dei ministri della Difesa dell’Alleanza Atlantica a Bruxelles, siglato da Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito. Insieme, a quanto si apprende dal comunicato, le sei nazioni impegneranno 26,7 milioni di euro per lo sviluppo del progetto Next-generation rotorcraft capability (Ngrc), con il Canada che potrebbe assumere il ruolo di nazione osservatrice. Le sei nazioni perdelSecondo quanto annunciato dal gruppo di, “in collaborazione con l’industria, i partecipanti partiranno da zero per esplorare come abbinare le loro esigenze con la tecnologia più recente sul mercato, esaminando opzioni come la propulsione ...

