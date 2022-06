Le ultime parole di 'Mario', il primo italiano morto per suicidio assistito (Di giovedì 16 giugno 2022) AGI - È morto questa mattina alle 11.05 Federico Carboni, 44enne di Senigallia, fino a ora conosciuto come 'Mario'. Lo rende noto l'associazione Luca Coscioni, spiegando che si tratta del primo italiano ad aver chiesto e ottenuto l'accesso al suicidio medicalmente assistito, reso legale dalla sentenza della Corte costituzionale del 2019 sul caso Cappato-Antoniani. La vera identità di 'Mario' viene rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso: è morto nella sua abitazione dopo essersi autosomministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito, costato circa 5mila euro, interamente a suo carico, e per il quale l'Associazione Luca Coscioni aveva lanciato una raccolta fondi. La procedura di suicidio medicalmente ... Leggi su agi (Di giovedì 16 giugno 2022) AGI - Èquesta mattina alle 11.05 Federico Carboni, 44enne di Senigallia, fino a ora conosciuto come ''. Lo rende noto l'associazione Luca Coscioni, spiegando che si tratta delad aver chiesto e ottenuto l'accesso almedicalmente, reso legale dalla sentenza della Corte costituzionale del 2019 sul caso Cappato-Antoniani. La vera identità di '' viene rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso: ènella sua abitazione dopo essersi autosomministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito, costato circa 5mila euro, interamente a suo carico, e per il quale l'Associazione Luca Coscioni aveva lanciato una raccolta fondi. La procedura dimedicalmente ...

