Le ultime parole di Federico Carboni, la prima persona a ricorrere al suicidio assistito in Italia (Di giovedì 16 giugno 2022) «Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono totalmente sereno e tranquillo di quanto farò» Leggi su ilpost (Di giovedì 16 giugno 2022) «Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono totalmente sereno e tranquillo di quanto farò»

