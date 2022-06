Le parole di Di Maio contro Conte (senza mai nominarlo): “Ambiguità su politica estera e alleanze storiche”. Il discorso completo (Di giovedì 16 giugno 2022) Luigi Di Maio convoca i giornalisti in Piazza del parlamento, lo stesso luogo da dove criticò Giuseppe Conte al termine dell’elezione del presidente della Repubblica. “Stiamo gestendo una guerra in Ucraina provocata dalla Russia che richiede il massimo sforzo diplomatico. Io non credo che sia opportuno assumere decisioni che di fatto disallineano l’Italia dall’alleanza Nato e dell’alleanza europea” sottolinea il ministro degli Esteri. “Non credo sia opportuno mettere nella risoluzione che impegna il presidente del Consiglio ad andare in Consiglio Ue della frasi o dei Contenuti che ci disallineano di fatto dalle nostre alleanze storiche perché l’Italia non è un paese neutrale, è un Paese che è dentro alleanze storiche da tanto tempo grazie ai nostri padri fondatori”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Luigi Diconvoca i giornalisti in Piazza del parlamento, lo stesso luogo da dove criticò Giuseppeal termine dell’elezione del presidente della Repubblica. “Stiamo gestendo una guerra in Ucraina provocata dalla Russia che richiede il massimo sforzo diplomatico. Io non credo che sia opportuno assumere decisioni che di fatto disallineano l’Italia dall’alleanza Nato e dell’alleanza europea” sottolinea il ministro degli Esteri. “Non credo sia opportuno mettere nella risoluzione che impegna il presidente del Consiglio ad andare in Consiglio Ue della frasi o deinuti che ci disallineano di fatto dalle nostreperché l’Italia non è un paese neutrale, è un Paese che è dentroda tanto tempo grazie ai nostri padri fondatori”. ...

Pubblicità

righettiisabell : @mesoada Ho ascoltato attentamente Di Maio sulla 7. E ho commentato con un mio tweet che si era aperta la guerra ne… - Cla2011 : Mi sembra che le parole di Di Maio siano interpretabili come un 'portarsi avanti' verso la formulazione di nuovi go… - frustametafora : @AndreaMarcucci A parole sono tutti bravi, ma è importante guardare alla storia di chi fa certe affermazioni perché… - Simo07827689 : RT @fattoquotidiano: “lo dico a voi perché non esiste un altro posto dove poterlo dire”. Le parole di Luigi Di Maio faranno discutere. Ecco… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: “lo dico a voi perché non esiste un altro posto dove poterlo dire”. Le parole di Luigi Di Maio faranno discutere. Ecco… -