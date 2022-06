Le liti tra Conte e Di Maio nel Movimento 5 Stelle dopo il flop alle Amministrative (Di giovedì 16 giugno 2022) A meno di una settimana dalla cocente bocciatura alle Amministrative, il Movimento 5 Stelle abbozza un’analisi della sconfitta ma finisce con lo spaccarsi ulteriormente al suo interno, tra l’anima “governista” rappresentata dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio e quella di lotta, in capo al presidente Giuseppe Conte. Il titolare della Farnesina sostiene che al M5S servano “meno autoreferenzialità” e “un grande sforzo di democrazia interna” perché “veniamo da una storia che si è distinta per democrazia interna ma nel nuovo corso devono esserci più inclusività e dibattito”. Sull’ultima chiamata alle urne: “È normale che l’elettorato sia disorientato ma alle Amministrative non siamo andati mai così male” e “non si può far risalire i ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) A meno di una settimana dalla cocente bocciatura, ilabbozza un’analisi della sconfitta ma finisce con lo spaccarsi ulteriormente al suo interno, tra l’anima “governista” rappresentata dal ministro degli Esteri Luigi Die quella di lotta, in capo al presidente Giuseppe. Il titolare della Farnesina sostiene che al M5S servano “meno autoreferenzialità” e “un grande sforzo di democrazia interna” perché “veniamo da una storia che si è distinta per democrazia interna ma nel nuovo corso devono esserci più inclusività e dibattito”. Sull’ultima chiamataurne: “È normale che l’elettorato sia disorientato manon siamo andati mai così male” e “non si può far risalire i ...

