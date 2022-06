Le balle del Pd smontate dalla Ghisleri, sondaggio: ecco le cifre del trionfo della Meloni (Di giovedì 16 giugno 2022) Altro che Pd primo partito d'Italia. Secondo il sondaggio di Porta a Porta, realizzato da Euromedia Research, relativo alle intenzioni di voto a livello nazionale, il partito di Giorgia Meloni resta in testa alle preferenze degli italiani. Per il campione di Euromedia, Fratelli d'Italia oggi sarebbe il primo partito italiano con il 22,5% (+0,3 rispetto al 25 maggio). Seguono il Pd al 22,3% (+0,8) e la Lega con il 15,3% (-0,4). Solo quarto in classifica il Movimento 5 Stelle, che di questo passo scivolerà presto al di sotto della doppia cifra: la leadership di Giuseppe Conte è finora stata fallimentare, come attestato anche dall'ultima rilevazione che dà i grillini all'11,4% (-1,1 in tre settimane, una debacle). Poi Forza Italia al 7,5% (-0,1) seguita dalla federazione composta da Azione e +Europa che si ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Altro che Pd primo partito d'Italia. Secondo ildi Porta a Porta, realizzato da Euromedia Research, relativo alle intenzioni di voto a livello nazionale, il partito di Giorgiaresta in testa alle preferenze degli italiani. Per il campione di Euromedia, Fratelli d'Italia oggi sarebbe il primo partito italiano con il 22,5% (+0,3 rispetto al 25 maggio). Seguono il Pd al 22,3% (+0,8) e la Lega con il 15,3% (-0,4). Solo quarto in classifica il Movimento 5 Stelle, che di questo passo scivolerà presto al di sottodoppia cifra: la leadership di Giuseppe Conte è finora stata fallimentare, come attestato anche dall'ultima rilevazione che dà i grillini all'11,4% (-1,1 in tre settimane, una debacle). Poi Forza Italia al 7,5% (-0,1) seguitafederazione composta da Azione e +Europa che si ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #15giugno sarcasmo, insulti, disprezzo dedicato da opinionisti con l'elmetto al Papa è roba che nemmeno 'Vernacolie… - fattoquotidiano : GIUSTIZIA / LE BALLE DEL SI' Il kaputt per la Severino, gli avvocati per le pagelle dei magistrati, le candidature… - _Nico_Piro_ : l’economia russa sarebbe implosa per via dell’isolamento occidentale, la stretta delle sanzioni, la rivolta popolar… - LorellaPresotto : @AlexBazzaro Se Salvini ha creduto a quelle balle è bene che cambi mestiere . La politica non fa per lui. Non sapev… - GASirianni : RT @_Nico_Piro_: #15giugno sarcasmo, insulti, disprezzo dedicato da opinionisti con l'elmetto al Papa è roba che nemmeno 'Vernacoliere' avr… -