Lazio | Sarri ha scelto il nuovo regista | arriva dalla Serie A

Pubblicità

AlfredoPedulla : Ieri incontro #Verona-#Lazio per #Iilic un nome inedito circa 10 giorni fa (27 maggio) e che piace molto a #Sarri.… - LALAZIOMIA : #Calcio Mercato Lazio: oltre a Marcos Antonio, Sarri ne aspetta altri tre - sportli26181512 : Lazio, Marcos Antonio e poi? Sarri prima del ritiro ne aspetta altri tre: Lazio, Marcos Antonio e poi? Sarri prima… - enzolampard : @Latium_Yozora Ma tu continua pure con gli slogan su Sarri e con i carri sui giocatori che speri di vedere alla Lazio, al resto ci penso io?? - Gazzetta_it : Mercato #Lazio: oltre a Marcos Antonio, Sarri ne aspetta altri tre -

I punti interrogativi superano i punti fermi. È vero che manca ancora tanto al via della stagione, ma - al momento del rinnovo contrattuale -è stato chiaro: la nuovadeve prendere forma prima dell'inizio del ritiro precampionato, che scatta il 6 luglio ad Auronzo di Cadore. C'è da farsi trovare pronti per il campionato e per l'......gambiano è stato vice - capocannoniere dell'ultimo campionato svizzero MARCOS ANTONIO () dallo Shakhtar Donetsk Il 22enne brasiliano sarà l'erede di Lucas Leiva nello scacchiere diVai ...richiesto da Sarri. Secondo alcuni media albanesi la Lazio avrebbe puntato Armando Broja attaccante classe 2001 di proprietà dei Blues che quest’anno ha giocato in prestito al Southampton. Una stagion ...CALCIOMERCATO LAZIO – Potrebbe arrivare dal Chelsea il vice Immobile richiesto da Sarri. Secondo alcuni media albanesi la Lazio avrebbe puntato Armando Broja attaccante classe 2001 di proprietà dei Bl ...