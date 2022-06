Lavoro: troppi debiti,120 posti a rischio per azienda di Caserta (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Dopo la multinazionale delle sigarette Logista, l’Interporto di Maddaloni–Marcianise rischia di perdere un’altra azienda tra quelle che operano al suo interno. Si è aperto infatti ufficialmente, con la richiesta da parte dei sindacati di un incontro urgente alla Prefettura di Caserta, lo stato di agitazione del personale della LM Trasporti e Logistica, azienda con deposito situato nell’area interportuale Casertana e in altre zone d’Italia (San Giuliano Milanese, Padova, Pomezia, Sesto Fiorentino e Bari), sottoposta da cinque mesi ad amministrazione giudiziaria dopo un’indagine della Procura di Napoli per fatture false che ha colpito il titolare. A rischio ci sono circa 200 posti di Lavoro tra addetti diretti e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Dopo la multinazionale delle sigarette Logista, l’Interporto di Maddaloni–Marcianise rischia di perdere un’altratra quelle che operano al suo interno. Si è aperto infatti ufficialmente, con la richiesta da parte dei sindacati di un incontro urgente alla Prefettura di, lo stato di agitazione del personale della LM Trasporti e Logistica,con deposito situato nell’area interportualena e in altre zone d’Italia (San Giuliano Milanese, Padova, Pomezia, Sesto Fiorentino e Bari), sottoposta da cinque mesi ad amministrazione giudiziaria dopo un’indagine della Procura di Napoli per fatture false che ha colpito il titolare. Aci sono circa 200ditra addetti diretti e ...

