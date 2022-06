Lavoro, la pausa è fondamentale: 3 modi per sfruttarla al meglio e ricaricare le batterie (Di giovedì 16 giugno 2022) La vita in ufficio può diventare pesante da digerire, soprattutto per via dello stress che si accumula ora dopo ora. Il rischio è di arrivare al famoso burnout, ovvero un autentico esaurimento nervoso che può a sua volta provocare molti danni a livello di salute. Ecco perché le pause sono sempre fondamentali per chi lavora, ma è bene capire come sfruttarle al meglio: un aspetto che studieremo proprio in questa guida. L’importanza della pausa per evitare lo stress Dallo studio al Lavoro, la pausa consente di staccare la spina e di ricaricare il cervello. Sono pochi minuti di quiete e di relax, che possono però fare tutta la differenza del mondo. Una pausa sfruttata nella maniera corretta consente non solo di rilassarsi e di ricaricare le pile, ma anche di aumentare la ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 16 giugno 2022) La vita in ufficio può diventare pesante da digerire, soprattutto per via dello stress che si accumula ora dopo ora. Il rischio è di arrivare al famoso burnout, ovvero un autentico esaurimento nervoso che può a sua volta provocare molti danni a livello di salute. Ecco perché le pause sono sempre fondamentali per chi lavora, ma è bene capire come sfruttarle al: un aspetto che studieremo proprio in questa guida. L’importanza dellaper evitare lo stress Dallo studio al, laconsente di staccare la spina e diil cervello. Sono pochi minuti di quiete e di relax, che possono però fare tutta la differenza del mondo. Unasfruttata nella maniera corretta consente non solo di rilassarsi e dile pile, ma anche di aumentare la ...

