Lavoro, a marzo record di assunzioni stagionali, mai così tante dal 2014. Nel primo trimestre in forte aumento le dimissioni

A marzo in Italia si è registrato un nuovo record di assunzioni stagionali, a dispetto degli allarmi lanciati fin dalla primavera da alcuni imprenditori dei servizi e fatti propri dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Il nuovo Osservatorio Inps sul precariato mostra che sono state 79.238 in un mese contro le 23.221 dell'anno scorso, 52.589 del mese di marzo 2019, 63.200 del 2018, 41.900 del 2017, 48.900 del 2016, 43.800 del 2015 e 36.600 del 2014: si tratta insomma del dato più alto da quando l'istituto pubblica questi dati. Il varo del reddito di cittadinanza stando ai numeri non ha dunque scoraggiato i lavoratori dall'accettare questo tipo di posti, spesso malpagati e con orari estremamente faticosi, come invece sostiene chi attacca il sussidio.

