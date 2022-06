Latina, matrimonio da incubo: 80 intossicati al banchetto nuziale (Di giovedì 16 giugno 2022) 'Abbiamo rischiato che la festa finisse in funerale' racconta la sposa che ha temuto il peggio per i familiari trasportati in ospedale in codice ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 16 giugno 2022) 'Abbiamo rischiato che la festa finisse in funerale' racconta la sposa che ha temuto il peggio per i familiari trasportati in ospedale in codice ...

Pubblicità

occhio_notizie : Il giorno più bello si stava trasformando in una tragedia per Erika e Alessio - News_24it : LATINA - Sarebbero circa 70 le persone che partecipavano al banchetto nuziale in una nota villa per cerimonie alla… - PattiGiuliani : Latina, matrimonio da incubo: intossicazione alimentare. Circa 70 invitati hanno iniziato ad accusare forti dolori… - francobus100 : Latina, si sentono male alla festa di matrimonio: 15 intossicati, due anziani ricoverati in codice rosso… - Miti_Vigliero : Latina, si sentono male alla festa di matrimonio: 15 intossicati, due anziani in codice rosso -