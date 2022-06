Pubblicità

TgLa7 : L'arrivo a #Kiev dei leader europei Draghi, Scholz e Macron #UkraineRussiaWar - Antizanz : RT @HSkelsen: Draghi, Macron, Scholz a Kiev per mostrare solidarietà. Macron all'arrivo: È un momento importante. Mandiamo un messaggio d'u… - WalberrM : RT @Agenzia_Ansa: 'Con Draghi e Scholz ci incontreremo con il presidente Volodymyr Zelensky e andremo anche a Irpin, dove sono avvenuti omi… - Agenzia_Ansa : 'Con Draghi e Scholz ci incontreremo con il presidente Volodymyr Zelensky e andremo anche a Irpin, dove sono avvenu… - HSkelsen : RT @HSkelsen: Draghi, Macron, Scholz a Kiev per mostrare solidarietà. Macron all'arrivo: È un momento importante. Mandiamo un messaggio d'u… -

- Draghi, Macron, Scholz le immagini dell', ultimi tra i capi di stato europei a visitare ...Subito dopo il suosi dirigerà a Irpin, uno dei luoghi simbolo delle stragi russe. Dopo circa 10 ore di viaggio su un treno partito da Medyka (Polonia), e non come previsto da Przemysl ...Buongiorno. La Banca centrale europea ha annunciato che sta accelerando sullo scudo anti-spread in preparazione, cioè una serie di interventi per diminuire il differenziale tra i rendimenti dei titoli ...I tre leader politici hanno tenuto un meeting di un paio d’ore in uno dei vagoni del treno che li ha portati verso la capitale. Al centro dell'incontro anche l'adesione dell'Ucraina all'interno dell'U ...