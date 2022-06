L'appuntamento è per il 20 giugno 2022 al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, con ben quarantasei cantine in degustazione (Di giovedì 16 giugno 2022) Di sicuro sono di tendenza. Così la prossima settimana le bollicine della Franciacorta “sfilano” a Milano accanto alle nuove collezioni moda: lunedì 20 giugno, infatti, il Festival Franciacorta a Milano è inserito nel palinsesto degli eventi della Fashion Week Uomo (17-21 giugno), rinnovando così da 10 anni la partnership con Camera Nazionale della Moda. Leggi anche › Milano Moda Uomo Autunno Inverno 2022/2023: cos’è successo alle sfilate (e i look più belli) appuntamento dalle 16.00 alle 21.30, al Museo Nazionale ... Leggi su iodonna (Di giovedì 16 giugno 2022) Di sicuro sono di tendenza. Così la prossima settimana le bollicineFranciacorta “sfilano” a Milano accanto alle nuove collezioni moda: lunedì 20, infatti, il Festival Franciacorta a Milano è inserito nel palinsesto degli eventiFashion Week Uomo (17-21), rinnovando così da 10 anni la partnership con CameraModa. Leggi anche › Milano Moda Uomo Autunno Inverno/2023: cos’è successo alle sfilate (e i look più belli)dalle 16.00 alle 21.30, al...

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA INTER PRIMO CONTATTO COL CHELSEA PER L'AFFARE LUKAKU: APPUNTAMENTO POSITIVO, SI LAVORA SULLE CIFRE DEL PR… - juventusfc : Oggi si gioca #GermaniaItalia di #NationsLeague ?? L'occasione perfetta per un appuntamento con le Black and White… - Italbasket : I 1??5?? Azzurri ?? Ecco i convocati per il raduno di Trieste in preparazione al primo appuntamento dell’estate 202… - InsuranceTrade : Nuovo appuntamento con la nuova edizione di #ICTVFlash su Insurance Connect TV. Oggi si parla dell'… - QuindiciNews : Progetto formativo Take me home L'appuntamento è per sabato 18 giugno alle 9 al centro polifunzionale Bettolino, co… -