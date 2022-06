L’Andalusia torna al voto | la sfida dei Popolari | stravincere per evitare un accordo con Vox | il partito sostenuto da Giorgia Meloni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 giugno 2022) In Andalusia sono gli ultimi giorni di campagna elettorale in vista delle elezioni regionali del 19 giugno, unanticipato deciso dal governatore Juan Manuel Moreno Bonilla (Popolare). Per la Spagna può essere un passaggio politico significativo:è la comunità più popolosa – con otto milioni e mezzo di abitanti – e che segnerà il primo passo verso le elezioni generali del 2023. I candidati principali sono sei: oltre al presidente uscente Moreno Bonilla, si presentano Macarena Olona della destra di Vox, Juan Espadas delsocialista, Teresa Rodríguez di Adelante Andalucía (è una ex esponente di Podemos) e Inmaculada Nieto di Por Andalucía, un cartello elettorale che unisce per la prima volta tutte le sigle a sinistra del Psoe (Podemos, Izquierda Unida, Más País e altre) e gode del sostegno ...