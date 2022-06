L’allenatore dell’Inghilterra Gareth Southgate usa la “strana narrativa” come carburante (Di giovedì 16 giugno 2022) 2022-06-16 00:26:21 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’allenatore dell’Inghilterra Gareth Southgate è stato oggetto di un massiccio attacco di critiche dopo che i Tre Leoni hanno messo in scena un mese di esibizioni abissali sotto la sua guida, portando il massimo capo della nazione a parlare delle narrazioni che hanno iniziato a costruire attorno al suo mandato così come Il gruppo. Southgate promette di usare le critiche come carburante per la Coppa del Mondo in una “strana narrativa” @sr collings https://t.co/iBReP3HI60 — Standard Sport (@standardsport) 15 giugno 2022 Questo arriva sulla scia dell’imbarazzo dell’Inghilterra in ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 16 giugno 2022) 2022-06-16 00:26:21 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:è stato oggetto di un massiccio attacco di critiche dopo che i Tre Leoni hanno messo in scena un mese di esibizioni abissali sotto la sua guida, portando il massimo capo della nazione a parlare delle narrazioni che hanno iniziato a costruire attorno al suo mandato cosìIl gruppo.promette di usare le criticheper la Coppa del Mondo in una “” @sr collings https://t.co/iBReP3HI60 — Standard Sport (@standardsport) 15 giugno 2022 Questo arriva sulla scia dell’imbarazzoin ...

