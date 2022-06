La Virtus Ragusa campione regionale Under 16 FOTO (Di giovedì 16 giugno 2022) Ragusa – La Virtus Ragusa si laurea campione regionale Under 16 battendo gli Svincolati Milazzo. È successo dopo una partita avvincente e determinata. I Ragusani sono scesi in campo a Catania al pala Cus in occasione delle Final Four e battendosi con i peloritani sono riusciti ad agguantare la vittoria. Quaranta minuti di passione e grinta che sono valsi un titolo regionale. Gli avversari si sono battuti strenuamente e con tanta tenacia ma alla fine a prevalere è stata la compagine Ragusana. A seguire la premiazione con la consegna della coppa al capitano ibleo che ha dato inizio ai festeggiamenti tra i ragazzi. Virtus Ragusa – SVINCOLATI MILAZZO: 80 – 75Santacroce 2, Mercorillo, Mezzasalma, ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 16 giugno 2022)– Lasi laurea16 battendo gli Svincolati Milazzo. È successo dopo una partita avvincente e determinata. Ini sono scesi in campo a Catania al pala Cus in occasione delle Final Four e battendosi con i peloritani sono riusciti ad agguantare la vittoria. Quaranta minuti di passione e grinta che sono valsi un titolo. Gli avversari si sono battuti strenuamente e con tanta tenacia ma alla fine a prevalere è stata la compaginena. A seguire la premiazione con la consegna della coppa al capitano ibleo che ha dato inizio ai festeggiamenti tra i ragazzi.– SVINCOLATI MILAZZO: 80 – 75Santacroce 2, Mercorillo, Mezzasalma, ...

