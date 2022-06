La verità sugli incontri della società segreta fondata dai padroni del mondo (Di giovedì 16 giugno 2022) Numerose teorie del complotto descrivono il gruppo Bilderberg come una società segreta fondata e gestita dai veri padroni del mondo. Si pensa insomma che questo think tank composto da un gruppo elitario di economisti, intellettuali, grandi imprenditori e personalità politiche sia in realtà un covo di massoni o illuminati che decidono dal 1954, attraverso incontri annuali, le sorti politiche ed economiche della Terra. In verità abbiamo a che fare con una conferenza istituita a metà anni ’50 per promuovere il dialogo tra Europa e Nord America. Il nome del gruppo dipende dal fatto che questa conferenza ebbe luogo per la prima volta in Olanda, presso l’hotel de Bilderberg… La verità sul gruppo Bilderberg (wikipedia) – www.curiosauro.itIl ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 16 giugno 2022) Numerose teorie del complotto descrivono il gruppo Bilderberg come unae gestita dai veridel. Si pensa insomma che questo think tank composto da un gruppo elitario di economisti, intellettuali, grandi imprenditori e personalità politiche sia in realtà un covo di massoni o illuminati che decidono dal 1954, attraversoannuali, le sorti politiche ed economicheTerra. Inabbiamo a che fare con una conferenza istituita a metà anni ’50 per promuovere il dialogo tra Europa e Nord America. Il nome del gruppo dipende dal fatto che questa conferenza ebbe luogo per la prima volta in Olanda, presso l’hotel de Bilderberg… Lasul gruppo Bilderberg (wikipedia) – www.curiosauro.itIl ...

