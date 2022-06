La storia di Niccolò Daviddi, allontanato dalla cooperativa dopo aver denunciato in tv lo sfruttamento degli archeologi (Di giovedì 16 giugno 2022) Aveva raccontato in televisione lo sfruttamento dei giovani archeologi e la paga oraria di gran lunga al di sotto di quell’idea di portare il salario minimo a 12 euro come previsto da quanto approvato solo ieri in Europa. E per averlo fatto – senza mai citare la cooperativa presso la quale prestava servizio come “partita IVA” – Niccolo? Daviddi ha perso il suo lavoro. Essendo un libero professionista, non si può parlare propriamente di “licenziamento”, ma l’effetto è ovviamente quello. Niccolo? Daviddi, il giovane che ha perso il lavoro dopo aver denunciato lo sfruttamento Il 32enne lavorava – a partita IVA – per una cooperativa che si occupa dei cantieri di Roma. La Sovrintendenza dei Beni Culturali, ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Aveva raccontato in televisione lodei giovanie la paga oraria di gran lunga al di sotto di quell’idea di portare il salario minimo a 12 euro come previsto da quanto approvato solo ieri in Europa. E perlo fatto – senza mai citare lapresso la quale prestava servizio come “partita IVA” – Niccolo?ha perso il suo lavoro. Essendo un libero professionista, non si può parlare propriamente di “licenziamento”, ma l’effetto è ovviamente quello. Niccolo?, il giovane che ha perso il lavoroloIl 32enne lavorava – a partita IVA – per unache si occupa dei cantieri di Roma. La Sovrintendenza dei Beni Culturali, ...

