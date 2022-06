La Russia conta gli amici al Forum di San Pietroburgo e parla del suo "mondo nuovo" (Di giovedì 16 giugno 2022) Ci saranno Lukashenko e i talebani, Venezuela e Cuba, in videocollegamento Xi Jinping e al-Sisi, ci sarà anche qualche esponente del mondo occidentale (e qualcuno chiede il diritto all'anonimato). Tutta l'attenzione è per il discorso di Vladimir Putin, “di estrema importanza" assicura il Cremlino Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 16 giugno 2022) Ci saranno Lukashenko e i talebani, Venezuela e Cuba, in videocollegamento Xi Jinping e al-Sisi, ci sarà anche qualche esponente deloccidentale (e qualcuno chiede il diritto all'anonimato). Tutta l'attenzione è per il discorso di Vladimir Putin, “di estrema importanza" assicura il Cremlino

Pubblicità

Damianodanny1 : Il taglio del gas all'Europa? Un 'Messaggio' della Russia per far capitolare Kiev - Tsanlicandro : @TeresaBellanova Tre pagliaccii che devono andare in Russia no da zeleschi che non conta un caxxo - Tsanlicandro : @lucianonobili @katiasantange11 E basta con ste puttanate questi pagliaccii devono andare in Russia no da zeleschi che non conta un caxxo - Luisella49 : RT @HuffPostItalia: La Russia conta gli amici al Forum di San Pietroburgo e parla del suo 'mondo nuovo' - HuffPostItalia : La Russia conta gli amici al Forum di San Pietroburgo e parla del suo 'mondo nuovo' -