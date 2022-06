(Di giovedì 16 giugno 2022) «Lasi, le risorse ci sono anche se non sono definiti i tempi»: a darne conferma è il ministero delle Infrastrutture nell’incontro con i senatori di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini e Luca Ciriani. La strada attraverserà i comuni di, Pomezia, Ardea, Aprilia, Cisterna e. «Dal confronto è emerso che lasarà realizzata in house dalla nuova società che il Ministero delle Infrastrutture ha creato per la gestione della rete autostradale», chiarisce Calandrini. «Questo permetterà di ridurre il costo dell’opera e possibilmente anche i tempi di realizzazione, considerato che non ci sarà più una gara pubblica e che il soggetto attuatore sarà una società partecipata dello Stato. Attualmente Astral si sta occupando della revisione del ...

Pubblicità

italiaserait : La Roma-Latina si farà: le dichiarazioni - rep_roma : 'Schiava famme sto cocktail e stai zitta'. Così i Ciarelli seminavano il terrore a Latina [aggiornamento delle 16:3… - SchmitterCecile : RT @metaanto: Su Facebook leggete cosa scrive Federico Tosi. Maialini trucidati anche se sani Uccisi con ATTREZZI ELETTRICI MAL FUNZIONANT… - SorryNs : RT @metaanto: Su Facebook leggete cosa scrive Federico Tosi. Maialini trucidati anche se sani Uccisi con ATTREZZI ELETTRICI MAL FUNZIONANT… - leone150872 : RT @metaanto: Su Facebook leggete cosa scrive Federico Tosi. Maialini trucidati anche se sani Uccisi con ATTREZZI ELETTRICI MAL FUNZIONANT… -

Polito era già all'opera prima di- Bari per capire quali potranno essere gli innesti giusti. Io dasono alle prese con una produzione televisiva, non abbiamo avuto il tempo per sederci e ...... in provincia di, per manutenzione. Il Campidoglio è alla ricerca di nuovi sbocchi: il punto ... La procura apre un fascicolo di indagine sull'incendio del Tmb La procura diha aperto un ...Roma, 16 giu. (Adnkronos) - Si intitola 'Sucu Sucu' il nuovo ... stata cantata da moltissimi interpreti e che è diventato il pezzo più ballato in America Latina dopo il rock and roll. Io ne ho fatto ...(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Oltre venti concerti ... nel meraviglioso Giardino di Ninfa e a Latina. "Sarà un festival generoso di eventi e novità, nonostante le incertezze economiche del momento'' ha ...