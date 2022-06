La risposta del direttore di La7 alle varie querele annunciate da Giorgia Meloni (Di giovedì 16 giugno 2022) In attesa di scoprire se quanto annunciato in un video pubblicato sui social (preceduto da una serie di tweet) da Giorgia Meloni si tradurrà in una reale sequela di querele nei confronti di chi – secondo la leader di Fratelli d’Italia – l’ha insultata, minacciata e accusata attraverso “mistificazioni”, il direttore di La7 Andrea Salerno ha deciso di replicare attraverso un sintetico tweet in cui (come già accaduto in passato) spiega le dinamiche pluraliste alla base dei programmi – in particolare i talk show – in onda sull’emittente di Urbano Cairo. LEGGI ANCHE > Giorgia Meloni contro La7: «Querelo tutti quelli che si sono permessi di dire una parola sbagliata» Nel video-denuncia di Giorgia Meloni si fa riferimento – in particolare – ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 16 giugno 2022) In attesa di scoprire se quanto annunciato in un video pubblicato sui social (preceduto da una serie di tweet) dasi tradurrà in una reale sequela dinei confronti di chi – secondo la leader di Fratelli d’Italia – l’ha insultata, minacciata e accusata attraverso “mistificazioni”, ildi La7 Andrea Salerno ha deciso di replicare attraverso un sintetico tweet in cui (come già accaduto in passato) spiega le dinamiche pluraliste alla base dei programmi – in particolare i talk show – in onda sull’emittente di Urbano Cairo. LEGGI ANCHE >contro La7: «Querelo tutti quelli che si sono permessi di dire una parola sbagliata» Nel video-denuncia disi fa riferimento – in particolare – ...

