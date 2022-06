La riforma della giustizia e del Csm è legge: ok anche al Senato. Si astengono Italia Viva e 5 leghisti: tra loro Calderoli, Ostellari e Pillon (Di giovedì 16 giugno 2022) Il Senato ha approvato la riforma dell’ordinamento giudiziario e del Csm, confermando il testo della Camera, che è dunque legge. I sì sono stati 173, i no 37, gli astenuti 16. A votare no i gruppi d’opposizione, Fratelli d’Italia e Cal (dove si trova anche Alternativa). Tra gli astenuti i Senatori di Italia Viva. Ha espresso il suo sì ma “con riserva” la Lega che ieri – più per gusto politico che non di merito – aveva tentato un ultimo blitz sulle misure cautelari (riproponendo il testo già bocciato dall’astensione ai referendum). Cinque Senatori leghisti si sono astenuti: Roberto Calderoli, che si è impegnato particolarmente nella campagna referendaria, nonché il presidente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Ilha approvato ladell’ordinamento giudiziario e del Csm, confermando il testoCamera, che è dunque. I sì sono stati 173, i no 37, gli astenuti 16. A votare no i gruppi d’opposizione, Fratelli d’e Cal (dove si trovaAlternativa). Tra gli astenuti iri di. Ha espresso il suo sì ma “con riserva” la Lega che ieri – più per gusto politico che non di merito – aveva tentato un ultimo blitz sulle misure cautelari (riproponendo il testo già bocciato dall’astensione ai referendum). Cinquerisi sono astenuti: Roberto, che si è impegnato particolarmente nella campagna referendaria, nonché il presidente ...

Pubblicità

marattin : Quindi chi chiede una riforma della giustizia vera, non è “contro la magistratura”. Ma chiede semplicemente che per… - amendolaenzo : A Palazzo Brancaccio per gli “Stati Generali della Conferenza sul Futuro dell’Europa”. La #CoFoE ci dà lo slancio… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il Senato ha approvato la riforma dell'ordinamento giudiziario e del Csm, confermando il testo della Camera. E' dunque legge #ANSA - vito16315656 : OGGI, 16/06/2022 CHIEDO PUBBLICAMENTE AL CAPO DELLA POLIZIA GIANNINI... DI FAR EMERGERE LA VERITÀ ' TACIUTA ' PER C… - Moixus1970 : RT @DomaniGiornale: ???? La riforma dell’ordinamento giudiziario, l'ultima delle tre volute dalla ministra Cartabia, è legge. Nonostante le… -