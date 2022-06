La riforma del Csm è legge: ok del Senato con 173 sì e 37 no. A favore ha votato anche la Lega (Di giovedì 16 giugno 2022) Con 173 sì, 37 no e 16 astenuti il Senato ha dato il suo via libera definito alla riforma Cartabia sul Csm e l'ordinamento giudiziario, confermando il testo della Camera, che è... Leggi su ilmattino (Di giovedì 16 giugno 2022) Con 173 sì, 37 no e 16 astenuti ilha dato il suo via libera definito allaCartabia sul Csm e l'ordinamento giudiziario, confermando il testo della Camera, che è...

